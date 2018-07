Scontro frontale nella notte, feriti due trentenni

Due uomini di trent’anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sullo stradone che da Gallarate (zona Malpensa Uno-Carabinieri) conduce a Cardano al Campo. È successo alle 22.30 di lunedì 16 luglio, all’altezza del sottopasso della superstrada 336.

L’urto è stato violento, la macchina dei soccorsi è scattata in “codice rosso”. I due feriti sono stati soccorsi da ambulanze e automatiche e poi trasferiti all’ospedale di Legnano: sono in codice giallo, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato il personale sanitario nelle operazioni di soccorso prima di mettere in sicurezza l’area.