Scontro con ribaltamento in via Curtatone

Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in via Curtatone, a Gallarate, per un incidente stradale. Una delle due auto si è ribaltata sulla sede stradale.

Galleria fotografica Incidente via Curtatone Gallarate 12 luglio 2018 4 di 4

È successo alle 7.50, all’incrocio con la perpendicolare via Segantini.

Sul posto due ambulanze e un’automedica arrivate dalla non lontana sede della Croce Rossa, oltre a un mezzo dei vigili del fuoco, intervenuti per liberare una delle persone coinvolte, intrappolata nel veicolo incidentale.

Sono state soccorse cinque persone, tra cui un ragazzo di 19 anni, una donna di 27 e una di 50, un uomo di 51 anni. Alcune delle persone sono state portate in ospedale (a Gallarate e Busto) in “codice giallo”, ferite ma non in immediato pericolo di vita.

(articolo aggiornato alle ore 9.45 di giovedì 12 luglio 2018)