Scontro tra due automobili in via Provinciale

Scontro tra due automobili intorno alle 21 di questa sera, lunedì 23 luglio. L’incidente è avvenuto in via Provinciale ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere una delle persone coinvolte.

La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta con un’autopompa e con una cesoia ha creato un varco tra le lamiere per far uscire la persona incastrata. Ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

Sul posto anche il personale del 118 con l’ambulanza e l’automedica per il primo intervento di soccorso. Coinvolte nell’incidente un ragazzo di 16 anni, un uomo di 27 anni, una donna di 59 e un uomo di 66, trasportati in ospedale in codice verde e giallo.