Scooter tampona auto e prende fuoco

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino a spegnere le fiamme che, dopo un tamponamento, avvolgevano un ciclomotore in viale Europa.

(foto d’archivio)

È successo ieri pomeriggio alle 16,30 quando uno scooter ha tamponato una Golf con a bordo una coppia di anziani e una ragazzina. Il conducente del ciclomotore è stato sbalzato a terra e il mezzo ha preso fuoco. Le fiamme fortunatamente non hanno raggiunto l’auto. Sul posto sono arrivati i pompieri due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso.

A preoccupare le condizioni del 41enne di Merate alla guida del ciclomotore che è stato portato al San Gerardo di Monza in prognosi riservata. Accompagnati al pronto soccorso cittadino i due anziani e la ragazzina per loro contusioni e tanto spavento. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico e ad effettuare i rilievi sequestrando i mezzi per gli accertamenti necessari ad accertare la dinamica.