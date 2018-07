Scoppia l’estate all’Uyba Summer Village

L’ estate a Busto Arsizio è UYBA Summer Village. Da giugno a settembre, le emozioni dello sport e dell’ arte all’ aria aperta, del miglior cibo di strada e della musica dei più grandi artisti del panorama nazionale, il tutto nella splendida cornice del Pala Yamamay ( in viale Gabardi 43). Non mancheranno attività ricreative, esposizioni artistiche, mercatini, aree gioco per i più piccoli e tanto altro.

Il secondo weekend a base di musica è stato straordinario con lo Zoo Friday al venerdì, con Mattia Presta e la bella ed eclettica Margherita D’ Aguì. Sabato, invece, è stata la volta di Rap Game, che per l’ occasione ha presentato un’incredibile battaglia di freestyle, l’ appuntamento ufficiale di Tecniche Perfette. Special guests: Egreen, Dj Chryverde, Lord Madness, Mastafive, Madakilla, Kiave, Rico Mendossa & Poly.

L’estate continua all’Uyba Summer Village.