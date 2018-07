Secchiate di vernice contro i condomini al Matteotti

Secchiate di vernice contro due condomini al rione Matteotti.

E’ il raid vandalico messo a segno nella notte tra lunedì e martedì su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Saronno.

I residenti hanno sentito dei rumori e visto una macchina grigia allontanarsi intorno alle 4 del mattino ma solo quando i primi condomini sono usciti di casa per andare al lavoro si sono accorti della vernice bianca che colava su citofono e porta d’ingresso. Il raid ha interessato l’ingresso di due palazzi in via Leonardo da Vinci. Da valutare anche un eventuale collegamento con il raid, sempre a colpi di vernice, ai danni dell’istituto superiore Prealpi di via San Francesco realizzato qualche settimana fa.