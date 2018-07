Si è svolta mercoledì 18 luglio la prima seduta del tavolo per il “patto territoriale” sui rider. «Esprimiamo apprezzamento per la creazione di questo tavolo – scrivono Cgil, Cisl e Uil Milano – che rappresenta la volontà politica dell’amministrazione di affrontare concretamente il tema della condizione dei rider. Ferma restando la non sovrapposizione di questo ambito con quelli già esistenti a livello nazionale, abbiamo richiamato le piattaforme presenti ad assumersi le responsabilità e a fare la loro parte, con impegni concreti e risorse necessarie a partire da prevenzione, salute, sicurezza e formazione».

Durante il tavolo è stato ribadito il tema della necessità di contrattualizzare questi lavoratori per garantire diritti e tutele. «Lavoreremo affinché questo tavolo produca impegni concreti delle parti formalizzandoli in un accordo territoriale» chiude la nota del sindacato.