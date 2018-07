“Il sentimento” per un giorno

L’associazione culturale “il Lancillotto” con sede a Varese in via Brennero 64, organizza la mostra intitolata “Introspezione” curata da Giulia Bonora e Letizia Cagnola.

L’esposizione che accoglie i lavori di circa una quarantina di artisti di diversa età e di formazione, avrà la durata di un giorno, il 27 luglio 2018, con inizio alle ore 11.00 e termine alle 24.00.

La mostra nasce con l’idea di valorizzare e sostenere l’arte contemporanea al di fuori dei soliti circuiti espositivi e dalle logiche di mercato, e accoglie opere di pittura, poesia, scultura, performance, video e fotografia.

Il tema prescelto dalle curatrici è “il sentimento”, con gli artisti che hanno tradotto nell’opera un’emozione della loro vita passata, positiva o negativa, descrivendone le sensazioni attraverso un piccolo racconto esposto accanto.

IL PROGRAMMA

Alle 18.00 ci sarà un aperitivo con accompagnamento musicale curato da Michela Lelli e, alle 20.30 avrà luogo un concerto di due band: i Dude and the Grizzly Bear (Sebastiano Rizzato e Jacopo Rossi) con genere musicale blues, funk, sperimentale e i Goldfish Recollection (Paolo Bianchi, Giacomo Tagni, Davide Cipolletta e Gabriele Confalonieri) esponenti del genere reggae/indie rock.

L’accesso alla mostra è gratuito per gli iscritti all’associazione mentre è necessaria l’iscrizione di 5€ per i non iscritti. La tessera è valida per un anno.