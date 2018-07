Senza patente e con l’auto rubata: arrestato e scarcerato

L’arresto avvenuto nella serata di ieri a Brusimpiano ai danni di un uomo di 23 anni senza patente e a bordo di un’auto rubata non è stato convalidato questa mattina dal giudice di Varese: il giovane è stato rimesso in libertà.

L’uomo, di origini albanesi, disoccupato, ha affermato di aver acquistato l’auto in contanti da un amico di cui non ha voluto rivelare le generalità, e di essersi messo alla guida benché privo di patente.

Nella serata di ieri il ragazzo, residente in un paese della Valganna, è stato sorpreso a bordo della Ford Focus in una zona defilata di Brusimpiano dove di recente erano stati messi a segno numerosi furti.

I carabinieri della stazione di Lavena Ponte Tresa l’hanno fermato nel corso di un controllo in cui il 23enne è risultato essere sprovvisto di patente. Ad un’ulteriore verifica sull’auto, il veicolo è risultato essere stato rubato nei mesi scorsi: il legittimo proprietario ne aveva denunciato il furto a marzo.

In più nell’auto è stata anche trovata una spranga di metallo di 50 centimetri.

L’arresto non è stato convalidato perché assente la flagranza di reato (la denuncia di furto dell’auto risale a 4 mesi fa), e l’uomo, che vive coi genitori ed in passato ha già avuto problemi con la giustizia per droga, lesioni eprsonali e porto d’armi, è stato liberato.

Il pubblico ministero aveva chiesto la convalida dell’arresto e la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli atti sono stati consegnati al pm e comincerà l’iter processuale. L’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.