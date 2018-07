Una serata per la pace a villa Toeplitz, tra musica e letteratura

Una serata di musica e poesia al Tennis Bar di Villa Toeplitz. Il 13 luglio 2018 artisti provenienti dalla provincia di Varese parteciperanno all’evento “Lasciateci in Pace” organizzato dal movimento internazionale “Earthpeople United”.

L’evento sarà possibile anche grazie alla collaborazione con Coopuf Varese, Ubuntu e Pulse of Peace Berlin. Dalle 18,30 ci sarà la possibilità per il pubblico di fare un aperitivo.

La manifestazione ospiterà i poeti Dino Azzalin, Elena Danelli, Gaetano Blaiotta e l’attrice Clarissa Pari insieme a Roberta Barbatelli con azioni sceniche e letture. Saranno presenti anche gli artisti di “Ubuntu” un’associazione che crea delle installazioni artistiche con l’aiuto di profughi africani.

Dopo i loro interventi si farà festa con la Pulse of Peace Band. Il gruppo composto da musicisti provenienti da Varese e Berlino ha collaborato con la cantautrice israeliana Yael Deckelbaum per la realizzazione del video promozionale della “Marcia per la Pace di Berlino”, che si è tenuta il 2 giugno.

Al termine della serata la band lascerà il palco a disposizione di tutti i musicisti presenti desiderosi di cantare per la pace nella “Global Music Jam Session”, con cui si concluderà l’evento.

«L’unione e l’interazione tra le differenze con le quali condividiamo la quotidianità sarebbe più semplice se non avessimo paura di guardare negli occhi il diverso da noi, che sia di altra razza, disabile, malato, anziano o chiunque smuova inconsciamente in noi stessi qualsiasi turbamento o inconsapevole senso di colpa» sono le parole di Cristina Barzi: fondatrice di “Earthpeople United” e organizzatrice dell’evento. La manifestazione vuole essere un’occasione per fare festa e riflettere su cosa può fare ognuno per contribuire alla diffusione della pace nella sua quotidianità.