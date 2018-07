Serie B, fatti i gironi: la Robur riparte da dove aveva finito

Per uno scherzo del destino, l’attività agonistica della Robur et Fides Varese ricomincerà dall’avversaria contro cui era malamente terminata la passata stagione, a inizio maggio. La Coelsanus di coach Cecco Vescovi ha infatti conosciuto oggi il calendario della Serie B 2018/19, quella che la formazione gialloblu affronterà da “ripescata” grazie al verdetto arrivato nei giorni scorsi.

Ma come spesso capita, i calendari giocano scherzi originali, e così il primo impegno del campionato roburino sarà contro Alba, la squadra cioè che condannò Varese alla retrocessione, “cassata” ora dal già citato ripescaggio. Il match inaugurale del nuovo campionato si disputerà al Campus il prossimo 6 ottobre quando prenderà il via un torneo lungo trenta giornate e che terminerà – parliamo di regular season – il 26 aprile quando la Coelsanus ospiterà San Miniato.

La geografia del girone A, quello che comprende Robur e Sangiorgese, prevede poca Lombardia, tanto Piemonte e tanta Toscana, sistemazione non certo agevole dal punto di vista delle trasferte. Oltre a Coelsanus ed LTC infatti, le sole lombarde del raggruppamento sono le due pavesi e cioè la neopromossa Vigevano e l’Omnia, squadra del capoluogo.

Le piemontesi sono tutte piuttosto vicine – Oleggio, Domodossola, Valsesia e Omegna – salvo appunto Alba.

Ben più impegnativi invece saranno i viaggi verso la Toscana che schiera al via del girone ben sette squadre: si tratta di Virtus Siena, Use Empoli, Piombino, Montecatini, Cecina, San Miniato e Firenze.

Intanto la società ha fissato il giorno del raduno e della prima amichevole: il ritrovo sarà lunedì 20 agosto e sabato 25 (ore 18) si disputerà un match contro i Lugano Tigers.

A livello di roster invece la formazione gialloblu è stata rafforzata dai recenti innesti – perfezionati dal gm Fabrizio Garbosi – di tre giocatori di alto livello: si tratta del 30enne playmaker Simone Ferrarese (ex Urania, scuola Olimpia Milano), del bomber del girone A di Serie C, Federico Passerini (prelevato da Gazzada) e di Marco Planezio, ala 27enne che ha giocato l’ultima mezza stagione in A2, a Treviglio.

