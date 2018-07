Servizio civile: Il CSV Insubria presenta la sua offerta

Da quest’anno CSV Insubria accoglierà dei giovani per progetti di Servizio Civile Nazionale, con una formula che guarda alla promozione culturale e porterà i ragazzi ad operare presso differenti associazioni del territorio.

In attesa della pubblicazione del Bando di selezione, CSV Insubria organizza un incontro di presentazione dei suoi progetti di Servizio Civile rivolto ai giovani tra i 18 e il 29 anni: l’appuntamento è il 24 luglio (ore 15) presso la sala Verde, in via Brambilla 15 a Varese.

Il Bando di selezione sarà poi aperto presumibilmente tra luglio e settembre e per CSV Insubria riguarderà 16 giovani operatori di servizio civile (età 18 – 29 anni) che saranno impegnati per 12 mesi su 3 differenti progetti nell’ambito della promozione culturale e sociale, con attività specifiche da svolgere presso diverse associazioni del territorio.

Chi sceglierà di aderire ai progetti di Servizio Civile con CSV avrà l’opportunità – per fare qualche esempio – di partecipare all’organizzazione di eventi, visite a mostre e musei, oppure di progettare attività ludiche, culturali e sportive. Il tutto verrà realizzato con il coinvolgimento un gruppo di associazioni del nostro territorio presso le quali i ragazzi saranno occupati.

Sotto i riflettori il 24 luglio ci saranno i progetti che saranno avviati nel mese di novembre: ai giovani che si candideranno sarà chiesto di attivare competenze, esperienze e interessi personali per dare il loro contributo alla crescita della coesione sociale sul territorio e accrescere il loro bagaglio professionale e di relazioni personali.

Per l’incontro del 24 luglio è obbligatoria l’iscrizione al link presente sul sito https://www.csvlombardia.it/varese/