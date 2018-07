Settecento persone a ville Ponti per un Sorriso di Stelle

E’ stato un grande successo la terza edizione di “Sorriso di Stelle” l’evento benefico organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia – Uniascom provincia di Varese insieme all’Associazione Provinciale Ristoratori, Associazione provinciale Cuochi Varesini (APCV), Club di prodotto Food & Wellness e Ristoranti della Salute.

Galleria fotografica Sorriso di Stelle 2018 4 di 63

Poco meno di 700 persone hanno partecipato alla serata, nell’atmosfera suggestiva di Ville Ponti alla riscoperta di sapori dei prodotti tipici varesini, ed hanno contribuito ad aiutare un progetto sull’autismo ideato da Kiwanis International che ha già avuto riconoscimenti internazionali.

Come negli altri anni, protagoniste sono state le isole di gusto che hanno proposto diverse specialità, spesso a “chilometro zero”. Insieme ai risotti, i macellai varesini guidati da Gianfranco Piran, hanno fatto riscoprire un grande classico, negli ultimi anni “distorto” all’americana: la “svizzera”, mentre grande successo ha fatto anche l’isola delle proposte vegetariane.

Le isole della birra, quest’anno, sono raddoppiate: I team di Unibirra e del Donegal Pub di Gallarate hanno fornito birre speciali per tutta la sera.

Primo anno invece per i Panificatori della provincia di Varese, che hanno avuto grande successo, tra l’altro, con il pane al riso venere, mentre nell’isola dei dolci, oltre al gelato di capra, una curiosa novità: il dolce di san Tito, legato alla festa di Casorate Sempione che si organizza una volta ogni dieci anni.

La Spider Brass Band, dal prato, e Mastermax dj dalla villa, si sono alternati per tutta sera, mentre una carrozza più che centenaria portava gli ospiti in giro per la villa.

Protagonista anche una serata di moda, con una sfilata di vestiti da cerimonia: a fare da “gran cerimoniera” in tutti questi eventi è stata la giornalista Chiara Milani.