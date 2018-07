Settemila fuochi d’artificio sul lago di Lugano per la festa nazionale svizzera

In occasione della festa nazionale Svizzera dell’1 agosto, la città di Lugano ha previsto anche quest’anno un ricco programma di eventi che si concluderanno con lo spettacolo pirotecnico sul lago.

Ecco nel dettaglio il programma ufficiale della celebrazione.

Alle 6 i Tamburini Luganesi suoneranno la diana nel centro cittadino.

Alle ore 10:15 le Autorità si ritroveranno davanti a Palazzo Civico in Piazza della Riforma e, scortati dal Corpo dei Volontari Luganesi, raggiungeranno a piedi Piazza Indipendenza, dove alle ore 10:30 verrà posata la corona di alloro all’obelisco dell’Indipendenza quale omaggio alla storia luganese.

Si tornerà quindi nel Patio di Palazzo Civico dove, alle ore 11, la Filarmonica di Castagnola terrà un concerto.

La serata

Il ritrovo serale delle Autorità e delle associazioni cittadine è fissato alle ore 20:30 in Via Nassa. Alle ore 20:45 il corteo muoverà lungo Via Nassa, Piazza Battaglini, Riva Vela, Rivetta Tell, Via Canova e Piazza Manzoni, fino in Piazza della Riforma. Il corteo sarà aperto da alcuni agenti della Polizia Comunale e della Polizia Cantonale, seguiti dai Volontari Luganesi, dalle Autorità e dagli ospiti del Municipio di Lugano, dagli enti e dalle società cittadine.

In Piazza della Riforma, è previsto alle ore 21:15 il discorso ufficiale di Ignazio Cassis, Consigliere federale e, a seguire, alle ore 21.45 il concerto della Civica Filarmonica di Lugano.

Lo spettacolo pirotecnico sul lago di Lugano

In conclusione alle ore 22:30 avrà luogo lo spettacolo pirotecnico che quest’anno avrà come tema il fiore e sarà appositamente allestito per l’occasione dalla ditta ticinese La Pirotecnica Sagl.

I fuochi verranno lanciati da 5 chiatte da 90 metri quadrati, piazzate a 200 metri dalla riva. I calibri usati vanno da 30 a 200 mm per un totale di circa circa 7000 colpi. L’accensione avrà luogo a distanza tramite radiocomando.

L’animazione musicale della serata è affidata alla Lüganiga band, la quale, oltre a chiudere il corteo serale, terrà anche due concerti in Piazza Manzoni: uno pomeridiano alle ore 18:00 e uno subito dopo lo spettacolo pirotecnico.

In caso di tempo avverso (vento forza 11 o superiore), lo spettacolo sarà rinviato al giorno seguente e il programma della manifestazione potrebbe subire cambiamenti.

Gli stand gastronomici

Le animazioni gastronomiche sul lungolago cittadino verranno offerte in diversi luoghi:

–Rivetta Tell: martedì 31 luglio dalle 18:00 alle 01:00 e mercoledì 1 agosto dalle 10:00 alle 01:00 vi sarà il grottino Amici del Grott Mobil Lugano.

–Piazza Manzoni: martedì 31 luglio dalle 18:00 alle 01:00 e mercoledì 1 agosto dalle 18:00 alle 01:00 sarà presente il grottino dell’Associazione Carnevale Lugano.

–Piazza Manzoni (accanto alla fontana): mercoledì 1 agosto dalle 16:00 alle 24:00 sarà attiva la mescita dell’associazione Nüm da Lügan.

–Piazza Rezzonico: mercoledì 1 agosto dalle 17:00 alle 24:00 sarà presente il grottino della Società Federale Ginnastica Lugano.

–Piazza Battaglini: martedì 31 luglio dalle 18:00 alle 01:00 e mercoledì 1 agosto dalle 16:00 alle 01:00 troverete il grottino DNA Bianconero & Events HCL.

–Piazza Luini: lunedì 1 agosto dalle 18:00 alle 24:00 verrà allestito il grottino del Gruppo Feste San Pietro Pambio.

Viabilità e parcheggi

Il lungolago verrà chiuso al traffico veicolare come da consuete disposizioni per la chiusura estiva, dalle ore 20:30 alle ore 01:30, con le relative deviazioni. Saranno sbarrate alla circolazione anche Via Magatti, Via Albrizzi, Via della Posta e Via Nizzola.

Si raccomanda l’uso dei mezzi pubblici o dei taxi per recarsi in città. Per chi non potesse usare il trasporto pubblico vi sono le seguente possibilità di parcheggio:

-Per chi proviene dall’uscita autostradale Lugano-Sud e da Ponte Tresa lungo Via Riva: P+R Fornaci, Autosilo Central Park, Autosilo LAC, parcheggio Via Maraini/Via Tassino, Autosilo Motta, P+R FFS;

-Per chi proviene da Ponte Tresa lungo Via Sorengo e dall’uscita autostradale Lugano-Nord lungo Via Besso: Parcheggio Ex Pestalozzi, Autosilo Bettydo, Autosilo in Piazza Pelli, Autosilo Balestra, Autosilo Piazza Castello, Parcheggi al Lido e al Campo Marzio;

-Per chi proviene da Massagno lungo Via San Gottardo: P+R FFS Nord e Parcheggio allo Stadio di Cornaredo;

-Per chi proviene da Canobbio e dalla galleria Vedeggio-Cassarate: Parcheggio allo stadio di Cornaredo;

-Per chi proviene da Pregassona, Viganello e Gandria Parcheggi al Campo Marzio e allo Stadio di Cornaredo.

Saranno sanzionati i veicoli: sui marciapiedi ostacolanti i pedoni, sulle linee vietanti la fermata, sui passaggi pedonali e sulle linee pre-pedonali, nelle aree d’intersezione o nella zona pedonale. Nei casi gravi si procederà con la rimozione forzata.

Il battello sul lago

La Società Navigazione Lago di Lugano organizzerà un battello-tribuna per dar modo di assistere allo spettacolo pirotecnico dal lago. I posti sono limitati ed è obbligatoria la riservazione.

Informazioni e riservazioni: +41 (0)91 222 11 11, sales@lakelugano.ch

La TPL SA conferma che, dato il forte flusso di spettatori alla manifestazione, il servizio verrà potenziato: l’ultima partenza dal Centro-Città verso tutti i capolinea è prevista alle ore 23:45.Anche la funicolare Lugano-Stazione FFS funzionerà sino alle ore 02:00.Data la chiusura del Lungolago dalle 20:30 alle 24:00, le corse delle linee 1 e 4 effettueranno un percorso alternativo.