Una settimana di sole che parte coi temporali

Non sarà una settimana monsonica, ma l’inizio di questi sette giorni per quanto riguarda il tempo ci catapulta in un cielo nero che non promette nulla di buono.

Una condizione che dovrebbe migliorare già da questa sera per farci accompagnare del bel tempo per quasi tutto il resto della settimana.

LA SITUAZIONE – Il punto lo fa il Centro Geofisico Prealpino di Varese: “Temporanea instabilità atmosferica oggi dovuta alla presenza di una bassa pressione sulle Baleari che convoglia masse d’aria umida verso la regione Padano-Alpina. Rovesci e temporali probabili su tutta la regione. Il tempo migliora già in serata con l’ingresso del vento da Nord.

PREVISIONI – Per oggi, lunedì 16 luglio via via nuvoloso su tutta la regione. Rovesci e temporali nella notte su Valtellina e Orobie, poi su tutta la regione. Fenomeni localmente di forte intensità associati a raffiche di vento. Possibili grandinate. In serata asciutto a partire dalla Lombardia Ovest. Nella notte debole vanto da nord.

Domani, martedì “ben soleggiato su tutta la regione. Debolmente ventilato da Nord in mattinata. Asciutto o qualche piovasco isolato sull’alta Valtellina. Temperature in lieve aumento”.

Mercoledì: “Cielo sereno o poco nuvoloso. Asciutto o qualche piovasco isolato in montagna. Temperature massime in lieve aumento”.

TENDENZA – Giovedì 19: ben soleggiato. Asciutto o qualche temporale sulla fascia alpina nel pomeriggio. Venerdì 20 luglio: passaggi nuvolosi a tratti estesi e possibili rovesci. Temperature in lieve calo.