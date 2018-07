Una settimana a Villa Toeplitz tra musica, spettacolo, grigliate e letteratura

Villa Toeplitz apre i cancelli e invita a passare quattro serate alternative nel suo parco.

Il primo appuntamento è martedì 10 luglio alle 19,00 in Viale del Casluncio con l’intervista alla scrittrice Annalisa Monfreda, per conoscere meglio il suo libro “Come se non fossi femmina”.

Il programma continua venerdì 13 luglio alle 20,30, sempre in Via del Casluncio, con “Lasciateci in Pace”. La serata prevede l’esibizione della Pulse of Peace Band e lo spettacolo di Clarissa Pari e Roberta Barbatelli. Parteciperanno anche numerosi poeti e gli artisti di Ubuntu. A fine serata tutti i musicisti potranno cantare e suonare nella Global Music Jam Session. L’evento vuole essere un momento di festa e di riflessione sulla pace. Si può partecipare versando una

donazione libera.

Sabato 14 luglio alle 19,30 si terrà in Via del Casluncio il Bbq Party. Quindici persone alla griglia cucineranno per aiutare alcune associazioni no-profit e per stare in allegra compagnia.

La settimana si chiuderà con la serata Jazz di domenica 15 luglio in Via Vico a Varese. Il 67

Jazz Club di Varese ha organizzato in collaborazione con Villa Toeplitz e Coopuf il concerto del Red & Noir Trio composto da Maddalena Antona, Riccardo Bianco e Alessio Isgrò. La serata è a ingresso libero