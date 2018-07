Sfilata glamour tra i libri contabili in via Avegno

Le sfilate di moda “vengono bene” anche tra i libri contabili: é quello che ha provato la sfilata organizzata da Valigeria Ambrosetti nella bella corte di via Avegno che ospita lo studio Varese Professionisti, studio associato di commercialisti, consulenti del lavoro avvocati, notai e altro.

Protagonisti, le borse dei marchi più glamour della valigeria, ma anche un “manipolo” di giovani modelli, tra cui spicca una aspirante miss Italia, Federica Perucchetti.

Ecco tutti i nomi delle modelle: Federica Perucchetti, Matilde Malinverni, Lucrezia Tibiletti, Laura Brughera, Elena Furlotti, Miriana Valente.

E dai modelli: Fabio Casalaz, Nicola Cannatà, Giuseppe Landolina

Le foto sono, in realtà, frame del video che il videomaker Stefano Soru sta preparando in queste ore per documentare la serata.