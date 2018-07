Sfratto all'”Anthos Moda”, l’affittuaria protesta e si incatena

C’è un contenzioso tra l’amministrazione comunale e privati alla base dello sfratto che questa mattina ha colpito il negozio “Anthos Moda”, nella centrale Via Labiena.

Diverse le persone che si sono fermate davanti alle sue vetrine, dove sono stati attaccati cartelli di protesta contro l’amministrazione e la Laveno Mombello Srl, la società attraverso cui il Comune affitta lo spazio commerciale.

All’origine della controversia, arrivata fino in Tribunale a Varese, il fatto che negli ultimi tempi l’Anthos Moda non sarebbe riuscita a far regolarmente fronte al pagamento del canone di affitto.

Antonietta Fiorillo è affittuaria dello spazio commerciale di Via Labiena (che affaccia anche su Piazza Italia) dal 2014. Nel 2015 prende in affitto anche due locali che si affacciano su Piazza Italia, sempre di proprietà dell’amministrazione comunale: «Chiediamo di proseguire l’attività commerciale nel suo storico luogo, ho già dichiarato di voler saldare il mio debito – spiega l’affittuaria Antonietta Fiorillo -. Sarebbe bastato concedermi un piano di rientro, ovvero consentirmi di saldare il debito che avevo accumulato con la società proprietaria dell’immobile attraverso una dilazione, ma questo mi veniva accordato solo a condizione del rilascio dei locali del secondo negozio. Quest’ultimo non è mai stato aperto anche a causa del rigetto di svariate richieste di plateatico (occupazione di suolo pubblico per esporre il materiale, ndr)».

La questione si trascina da anni, almeno dal 2016 e lo scorso anno è arrivata davanti ai giudici fino alla decisione dell’ufficiale giudiziario dello sfratto con data 25 luglio 2018: «Se siamo arrivati ad uno sfratto per morosità è perchè da tempo cercavamo di recuperare i soldi dell’affitto di locali. L’ufficiale giudiziario ha quindi dovuto prendere la decisione, come indicato dalla legge», ha spiegato il sindaco Ercole Ielmini.