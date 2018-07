Si allaga il nuovo sottopasso: un’auto intrappolata

Non ha funzionato il sistema di scolo delle acque, e nemmeno il segnale di sicurezza che dovrebbe avvisare gli automobilisti in transito in caso di allagamento. Così questa notte, una ragazza di 28 anni è rimasta intrappolata con la sua auto nel nuovo sottopasso ferroviario di Venegono Superiore invaso dall’acqua e si è rischiata una tragedia.

Galleria fotografica Venegono Superiore: il nuovo sottopasso allagato 4 di 6

E’ successo nella notte, durante il nubifragio che si è abbattuto su tutto il Varesotto e che non ha risparmiato Venegono. La ragazza è stata salvata dai soccorritori di un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, ma ora la polemica infuria. Ci si chiede come mai, in un’opera nuovissima, inaugurata solo due mesi fa, non abbia funzionato nulla, e il sottopasso abbia rischiato di diventare una trappola mortale.

Il sindaco Ambrogio Crespi ha convocato i tecnici delle ferrovie per capire cos’è successo questa notte, ma sull’accaduto è subito intervenuto il capogruppo di “Per Venegono Intesa civica” Fabiano Lorenzin: «Siamo seriamente preoccupati per le condizioni di sicurezza del nuovo sottopasso, inaugurato poco meno di due mesi fa, nel caso di eventi meteorici eccezionali come quello avvenuto questa notte. E questa sarebbe un’opera pubblica costruita nel 2018? Ma un buon sindaco può fidarsi a far transitare i propri cittadini lì sotto in qualsiasi condizione meteorologica? Chiederemo quanto prima rassicurazioni, se avrà da darcene, al sindaco Crespi, perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto».