Si chiude a Castellanza il Festival “Donne In canto”

E’ il primo anno che Castellanza partecipa alla manifestazione, grazie all’interessamento del Sindaco Cerini e dell’Assessore Bettoni, e le toccherà la serata che chiude un ricco programma iniziato il 12 febbraio con la presenza di Claudia Cardinale, madrina d’Onore del Decennale, e che di mese in mese ha coinvolto quindici amministrazioni comunali del Nord Ovest Milano, tra le quali Rho, Parabiago, Legnano.

Un totale di quasi trenta serate che hanno visto protagonista assoluto l’incanto della voce femminile presentata sotto le sue più svariate forme dal teatro al canto jazz… raccogliendo migliaia di spettatori entusiasti.

Domenica 8 luglio alle 21,30 sarà Monica Dellavedova che, accompagnata dal virtuoso chitarrista Stefano Bassi, calcherà il palcoscenico appositamente predisposto nel cortile di Palazzo Carminati Brambilla.

Una voce preziosa quella di Monica, che ha raccolto grande successo all’apertura del festival Donne In·Canto nel 2013. Per quest’anno ci propone “Two in green”: una serata per voce e chitarra elettrica, un percorso interessante alla ricerca di brani legati al tema dell’ecologia, della natura, della botanica. Il progetto nasce con l’idea di coinvolgere lo spettatore, con interventi musicali tratti da testi di autori e pubblicazioni del settore, trasportandolo nel cuore della natura, fino a riscoprire l’essenza stessa che accomuna tutti gli esseri viventi.

Una scelta musicale originalissima per riscoprire perle musicali a forte tematica ambientale, da Adriano Celentano a Cat Stevens, da Pierangelo Bertoli a Marvin Gaye, dai Beatles a Stevie Wonder da Angelo Branduardi a Lucio Battisti.