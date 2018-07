Si discute l’assestamento di bilancio, gli emendamenti targati Forza Italia per i disabili

In Consiglio regionale si discute l’assestamento di bilancio e il forzista Angelo Palumbo rimarca gli emendamenti presentati con il suo partito per il mondo della disabilità.

«Abbiamo presentato diversi emendamenti sul tema della disabilità in aula a Palazzo Pirelli – spiega Palumbo – fra i quali quello di cui sono primo firmatario e che prevede lo stanziamento di 300mila euro a favore di alunni non vedenti ed ipovedenti per l’acquisto di particolari attrezzature scolastiche».

Forza Italia ha presentato anche richiesta di stanziamento di 50mila euro per l’addestramento di cani guida affidati gratuitamente ai cittadini lombardi non vedenti, 1.000.000 di euro per l’acquisto di automezzi ecologici da adibire al trasporto scolastico anche per persone con disabilità ed, infine, 1.000.000 di euro per la realizzazione di parchi giochi inclusivi per l’accessibilità dei bambini con disabilità.

La discussione in aula è prevista lunedì 30 e martedì 31 luglio.