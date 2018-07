Si inaugura la nuova sede Confapi a Saronno

Giovedì 5 luglio si inaugura a Saronno, in via Gaudenzio Ferrari 21, la nuova sede di Confapi Varese in città.

L’inaugurazione avrà inizio alle 16 con la registrazione dei partecipanti e il saluto del sindaco di Saronno Alessandro Fagioli. Seguiranno i saluti del presidente di Confapindustria Lombardia Delio Dalola e del presidente di Confapi Varese Marco Tenaglia.

Prima del taglio del nastro tre interventi sull’innovazione nelle piccole e medie imprese.

Pietro Gervasini, dell’Ordine degli ingegneri di Varese parlerà di “Industria 4.0 e Piano Industria 4.0”.

Fausto De Angeli e Mauro Piloni di “Innovation to growth” terranno un intervento sul tema “Le start-up quale elemento di sviluppo per l’ecosistema aperto dell’Innovazione”, infine Mauro Gattinoni, direttore di Api Lecco, parlerà di “Innovazione a portata di Pmi: nuovi strumenti per accedere alle tecnologie 4.0”.

Alle 18.30 il taglio del nastro, alla presenza delle autorità.