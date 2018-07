Si regola il verde in città: ecco le vie interessate

(foto di repertorio)

In questi giorni il Comune di Varese sta procedendo al taglio della vegetazione e dell’erba cresciuta lungo i bordi delle strade e dei marciapiedi.

I lavori sono già stati eseguiti nei giorni scorsi nelle vie: Dei Cavalli, De Grandi, Portorose, Piana Di Luco, per Lozza, Delle Vigne, Duno, le rampe Cavalcavia dell’Iper, Wagner, Collodi, Salvore, Bainsizza (lungo la ferrovia), sul percorso pedonale da via Carrano a via Vellone e via Mirasole.

Gli interventi programmati per i prossimi giorni si svolgeranno invece nelle vie: Dante, Montello, Crotti, Crosa, Giordani, Don Ambrosini, Dalmazia, Borri, Valletta, Vetta d’italia, Monte Cristallo, Vanetti, Valganna, Edison, Merano, Ca’ Bassa, Belforte, Friuli, Ortello, Monte Nero, Gasparotto da via Ariosto a via Tasso, Campigli, Corridoni (dalla Sp1 a via Perla), per Bregazzana, Magnani, sulla rampa Gaggianello e in via General Cantore.

«Questi interventi sono importanti per il decoro della città, soprattutto in questi mesi in cui la vegetazione a bordo delle strade cresce velocemente – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – Nelle prossime settimane continueremo a monitorare la situazione per valutare ulteriori interventi».

—