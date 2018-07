Si ribalta il camioncino di Gelandando, intervengono i vigili del fuoco

E’ successo alle 20 di venerdì 13 luglio, sulla via Virgilio, nel rione di Sant’Ambrogio a Varese: «Per cause ancora in fase di accertamento – spiega una nota dei vigili del fuoco, che sono intervenuti insieme ai soccorritori del 118 – Un furgoncino per il trasporto dei gelati si è ribaltato».

Per chi apprezza il suo gelato “itinerante” da anni (E’ stata anche una dei finalisti delle nostre edizioni di Ice Out Award) non si tratta però di un furgoncino qualsiasi, ma del variopinto mezzo di Gelandando, di proprietà di Laura Comolli, di cui avevamo raccontato il suo coraggioso cambio radicale di professione proprio qui.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la conducente, che fortunatamente – secondo le prime informazioni – se la sarebbe cavata con pochi danni e non ha voluto essere ricoverata.

Dalla redazione di Varesenews un grande abbraccio, nella speranza di rivederla presto sfrecciare tra le strade con il suo “dolce” carico.