Si rompe una tubatura, l’acqua a Vararo la portano i Vigili del Fuoco

È stata una domenica di grande lavoro per i Vigili del Fuoco che, per tutta la giornata a partire dalla mattina, hanno dovuto rifornire d’acqua Vararo, frazione di Cittiglio. La frazione, dove vivono circa 60 persone e che si trova a poco più di 700 metri di quota, è rimasta all’asciutto a causa della rottura di una tubatura dell’impianto idrico. I mezzi dei Vigili del Fuoco sono rientrati solo in serata.