Silent disco e beach volley in riva al Ceresio

L’associazione culturale Artefatti , con il patrocinio del comune di Lavena Ponte Tresa, organizza nel fine settimana la seconda edizione di “Silent disco on the lake” all’area feste in via Iori a Lavena.

Si inizia questa sera, venerdì 27 luglio, con aperitivo in musica dalle 18.30, banco gastronomico, dj set e dalle 21.45 i tre canali affidati a Massicci Crew, Marco Mancuso e Nicola Zanchin, pronti a far scatenare i partecipanti al ritmo delle sonorità reggae, techno, dance anni ’90 ed edm.

Sabato 28 luglio si gioca il torneo di beach volley (dalle 17.30), poi aperitivo con Dj set, e dalle 21 musica dal vivo con il british pop di Slide away e il rock della Back cover band.

Durante la festa saranno a disposizione zona relax, giochi da tavolo, aperoad, ristoro con gelati artigianali, panzerotti e caramelle, banco gastronomico.

Ingresso gratuito

Noleggio cuffie, con richiesta di documento di identità 10 euro.

QUI la locandina della festa