Silent Party in riva al Lago Maggiore. Sabato 7 luglio sarà possibile ballare tre ritmi diversi nel completo silenzio davanti allo sfondo magico del golfo Borromeo. Le cuffie wireless della serata si potranno noleggiare direttamente in loco, senza necessità di prenotazione, a un costo di 9 euro dalle ore 21,00. Per poterle ritirare è necessario fornire un documento di identità.

Saranno presenti in console tre dj che dalle 22 suoneranno tre differenti generi musicali: commerciale, hip hop e raggaeton e a fine serata italian revival e rock. Ogni partecipante potrà scegliere quale canale ascoltare e cambiarlo ogni volta che vorrà. Le persone sprovviste di cuffie non sentiranno assolutamente nulla se non la pace abituale del lago.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato Croce Rossa Italiana sezione di Stresa a cui saranno devoluti i guadagni ottenuti dal servizio beverage; mentre il costo del noleggio delle cuffie servirà a coprire le spese vive dell’evento. L’ingresso sul lungo lago sarà gratuito e aperto a tutti.