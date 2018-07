Simone Guzzetti vince il Primo Trofeo Bocciauser

Grande partecipazione al Primo Trofeo Bocciauser, organizzato sui campi della bocciofila dell’Auser di via del Popolo a Gallarate: in totale hanno partecipato 19 batterie per un totale di 152 concorrenti.

Una manifestazione ad alti livelli sia per la partecipazione dei professionisti e sia degli organizzatori volontari dell’AUSER, cosi si è congratulato il neo presidente Renato Losio

In primis un grosso plauso va al presidente del BocciAuser Antonio Guzzo che con caparbia benefica ha creato l’organizzazione dello staff coinvolgendo nobili e importati sponsor sostenitori come i volontari dell’A.V.I.S. (Ass.ne Volontari Italiani del sangue) rappresentato dal geometra Raffaele Fedele e il centro ottica Crina, rappresentata direttamente dal titolare Andrea Pezzotti, sono stati distribuiti premi per un valore complessivo di oltre 800 euro. Gli occupanti del podio sono: al primo posto Simone Guzzetti della Ceresio (Co) mentre al secondo, terzo e quarto posto rispettivamente Fabio Fusetti della San Mauro (Como); Emanuele Porta della Baraggese (Novara) e Gianni Dall’Occo della Beigiurnà (Laveno, Varese).

Visto la riuscitissima manifestazione sportiva, tenuto conto dell’attrezzatissima e confortevole sede Auser di via del Popolo a Gallarate e con l’approvazione dei giudici federali, sia il presidente e sia tutti i volontari dell’Auser si sono già dati l’appuntamento al secondo trofeo per la prossima stagione agonistica.