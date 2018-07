Il sindaco di Gallarate: “Lettera di minacce contro la mia famiglia”

Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha ricevuto una lettera intimidatoria.

«Nella giornata di ieri la mia famiglia ha ricevuto una pesante lettera intimidatoria anonima del cui contenuto si stanno ora occupando il Commissariato di Gallarate, la Questura e la Procura» scrive il sindaco sul suo profilo Facebook.

«Con tutta probabilità si tratta di una minaccia legata alla mia attività istituzionale» specifica il sindaco, che non rilascia altre dichiarazioni in merito.

«Ringrazio le Forze dell’Ordine per quanto stanno facendo e per quanto faranno per individuare il colpevole o i colpevoli. Il fatto stesso che il mio incedere amministrativo potrebbe non essere gradito a soggetti che arrivano a recapitare taluni messaggi mi fa capire che sto agendo nel modo corretto. Nessun atto vile potrà mai intaccare la determinazione, finalizzata al perseguimento della legalità, che ha contraddistinto e contraddistinguerà ancor di più il mio mandato amministrativo».