Sindaco e protezione civile al casello per raccomandare prudenza ai vacanzieri

Sabato mattina 28 luglio dalle 10.00 alle 12.00 al casello autostradale di Gallarate sarà presente il Comune di Cassano Magnago che ha aderito per il terzo anno consecutivo all’iniziativa “Vacanze coi Fiocchi”, la campagna per la sicurezza sulle strade delle vacanze: chi si mette in viaggio verso la meta delle ferie, insieme al biglietto dell’autostrada, riceverà il pieghevole della campagna, che per questa estate mette in guardia, nell’abituale tono leggero tra messaggi di Piero Angela e immagini di Snoopy, dai tanti rischi della distrazione alla guida.

Quanti si metteranno in auto per raggiungere la meta delle vacanze, sabato troveranno il casello di Gallarate un po’ diverso dal solito. Il Sindaco ed il gruppo di Protezione Civile di Cassano Magnago accoglieranno i viaggiatori con un sorridente “buon viaggio”, un pieghevole e un invito particolare: quello di iniziare lo svago solo una volta raggiunta la destinazione, perché una guida sicura comincia con lo stare lontano da ogni distrazione al volante.