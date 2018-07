Il sindaco”mette la firma” per aprire il cantiere del centro sportivo

«Ho ringraziato l’ex governatore Roberto Maroni e l’ex numero uno di Pedemontana Antonio Di Pietro che hanno permesso alla mia Amministrazione di accantonare la causa trovando l’accordo, finalmente concreto, firmato nel 2016 che ci ha permesso di essere qui oggi». Sono le parole del sindaco Gian Luigi Cartabia che ieri pomeriggio con Pedemontana ha firmato l‘avvio del cantiere che porterà alla realizzazione del nuovo centro sportivo. Un’opera, a compensazione dei disagi patiti dal Comune a causa del cantiere, che si attende da oltre 10 anni.

Decisamente soddisfatto il primo cittadino, che aveva inserito la risoluzione di questo problema nel suo programma elettorale. Cartabia ha ringraziato anche la propria Giunta, la maggioranza, i responsabili di Pedemontana e il personale del Comune che hanno reso possibile arrivare alla firma, epilogo di un lungo iter burocratico.

In sala consiliare oltre alla Giunta al gran completa era presente la vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza e diversi consiglieri di maggioranza. Assente l’opposizione. Una “mancanza” che non è sfuggita a Cartabia: «Peccato che non abbiamo voluto essere presenti in un momento così importante per la nostra comunità».