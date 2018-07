Sistemata via delle Querce, il Movimento sovranità rivendica il suo ruolo

Via delle Querce è una strada secondaria all’estremo confine della città di Gallarate, verso Busto e Samarate, oltre la superstrada di Malpensa. I residenti si lamentavano delle buche presenti e alla fine la strada è stata risistemata dal Comune.

C’è anche un versante “politico” della questione: il Movimento Nazionale per la Sovranità, sezione di Gallarate, aveva preso a cuore la questione e ora ringrazia e rivendica in qualche modo il suo ruolo.

«L’impegno preso nel 2016, in piena campagna elettorale, a fronte di una richiesta lanciata da un gruppo di famiglie, per anni rimaste inascoltate, di verificare le condizioni degli abitanti di quel pezzo di Gallarate al di la della SS 336 è stato onorato» dice Stefano Romano, coordinatore cittadino dell’MNS Gallarate. 1L’impegno dell’ Amministrazione Comunale, in primis del sindaco Andrea Cassani, unito al nostro costante contatto con gli abitanti della zona, collettando le richieste verso l’Amministrazione Comunale, ha consentito di valutare e risolvere alcune delle problematiche del territorio».