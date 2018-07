Situazione critica nei boschi: le previsioni annunciano nuove piogge

Rimane alta l’attenzione alle pendici del Parco del Campo dei Fiori. Dopo le abbondanti piogge della scorsa notte, si è riversato a valle un ingente quantitativo di detriti tra fango sassi e tronchi di alberi interessati dall’incendio che ha distrutto 35 ettari di parco nell’autunno scorso.

Questa mattina, Luvinate si è svegliata parzialmente invasa da detriti: da via Panera si sono riversati numerosi arbusti anneriti dalle fiamme del rogo.

Per tutta la giornata le squadre della Protezione civile con gli uomini dell’Ufficio tecnico e del Parco hanno lavorato per ripulire la parte alta del paese.

Nei boschi, però, la situazione permane critica. Dalla cima si è riversato a valle molto materiale soprattutto lungo il sentiero 10 e in tutta la Valle Barassina.

Dato che le previsioni annunciano nuove piogge per la prossima notte, si sta intervenendo per evitare nuovi possibili fiumi di fango e detriti. L’ Ente Parco Campo Fiori è intervenuto con mezzi meccanici ed il supporto delle Gev per effettuare opere di contenimento sopra via Panera.

Si raccomanda alla popolazione la massima prudenza e di evitare situazioni che potrebbero creare difficoltà. La pulizia dei boschi rimane quindi una priorità ma, allo stato attuale, si può solo limitare i danni ulteriori di imminenti piogge.