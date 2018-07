Slitta il consiglio comunale: “Penalizzate le opposizioni”

Il Gruppo Consigliare di Busto al Centro critica la decisione di spostare il consiglio comunale dal 16 al 31 luglio. «Prendiamo atto di questa deciosione ma vogliamo rappresentare il nostro dissenso e chiarire che tale situazione viene da noi subita ritenendola assolutamente penalizzante».

I Consiglieri di Busto al Centro, infatti, avevano programmato (vacanze e lavoro) per garantire la loro presenza al completo per il giorno 16 luglio, lo spostamento al 31 causerà invece l’assenza di due consiglieri su tre: «Non essendo nemmeno stata accettata altra data (prossima al 31/7) la presenza del nostro Gruppo sarà fortemente depotenziata, pur in presenza di temi di rilevante importanza».

Il problema, spiegano da Busto al Centro, sarebbe l’indisponibilità di un sufficiente numero di consiglieri di maggioranza per la da tempo programmata data del 16 luglio: «È evidente lo scarsissimo senso di responsabilità da parte dei Gruppi di Maggioranza (del quale dovrà prenderne atto anche il Sindaco) e uno scarso rispetto verso la minoranza in generale, che ci risulta abbia nostre analoghe difficoltà e che verrà in larga misura estromessa da una discussione di rilevante interesse».