Solo due posti liberi per diventare scrittori

Quattro fine settimana per diventare scrittori. Il corso a numero chiuso che si terrà a Locarno avrà una durata complessiva di 60 ore di lezione e durerà da agosto fino ad ottobre.

Le iscrizioni chiuderanno il 31 luglio, ma sono liberi ancora due posti, chi volesse partecipare farebbe meglio ad affrettarsi. Gli incontri si terranno presso Villa Scazziga in Via San Vittore 5 a Muralto, comune del distretto di Locarno.

Il laboratorio “La cura di un racconto” sarà tenuto da Giulio Mozzi (nella foto), noto maestro di scrittura creativa, già insegnante alla Holden e fondatore della Bottega di narrazione, oltre che autore di svariati racconti, saggi e manuali, e (dal 1998) consulente editoriale prima per Theoria, poi per Sironi ed Einaudi e infine per Marsilio Editori.

Il corso è organizzato da Photo Ma.Ma. Edition di Minusio, in collaborazione con la Bottega di narrazione di Milano e con il sostegno dell’Associazione degli scrittori svizzeri di lingua italiana e degli Eventi letterari del Monte Verità.

Sul sito dedicato al laboratorio è disponibile un link che permetterà di assistere gratuitamente a 17 lezioni on-line tenute dallo stesso Giulio Mozzi per l’Istituto per la sperimentazione didattica ed educativa della Provincia di Trento nell’ambito del progetto “Scuola d’Autore”.