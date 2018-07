Somma a tutto metal: dopo gli Iron Maiden ora tocca a quelli del Rock Inn Somma

Quattro giorni a tutto volume, con venti ore di musica e altrettanti gruppi ad alternarsi sul palco. Torna il Rock Inn Somma. E torna in un momento in cui tra l’altro gli occhi dei metalli di tutta Italia hanno guardato incuriositi (e con un po’ d’invidia) alla “visita” degli Iron Maiden a Somma, alla vigilia del concerto a San Siro.

Galleria fotografica Rock Inn Somma 13 anni insieme 4 di 11

La “comparsata” degli Iron Maiden a Somma (e non solo), la band guidata da Steve Harris e Bruce Dickinson, sarà di buon auspicio?

Intanto i ragazzi del Rock Inn Somma hanno preparato un programma che, come ogni anno da tredici anni a questa parte, è un distillato delle migliori band – locali e non – attive sulla scena.

Quattro giorni di festa nell’area allestita in via Processione a Somma Lombardo, dal 12 al 15 luglio, da venerdì a domenica. Ogni sera concerti dalle 19 a mezzanotte: giovedì 12 si parte con Raw Power, Longobardeath, The Red Coil, Ultimate Holocaust, Faceless Night. Venerdì 13 si prosegue con Temperance, Deathless Legacy, Aexylium, Blut e Karnar. Sabato 14 Strana Officina, Adversam, The Killerfreaks, Grievers, Injection. Domenica 15 luglio il gran finale con Opera IX, MaterDea, Black Capricorn, X-Plicit e Kaliage.

Durante la festa sarà attivo lo stand gastronomico, ormai divenuto famoso, fornito con cibi per tutti i gusti: carnivori, vegani e vegetariani! Dal classico panino con la salamella e patatine fritte, passando per panini 100% vegani (forniti da Universo Vegano) e pasta con vari condimenti, fino allo stinco di maiale ed il pollo allo spiedo, senza dimenticare la selezione di birre di qualità, con una decina di qualità diverse.

Dentro al festival ci sono anche una serie di altre iniziative: a domenica mattina si parte alle 08:30 con il VespInn, raduno e motogiro di 40Km riservato ai possessori della mitica Vespa; da mezzogiorno sarà aperto lo stand gastronomico per il pranzo di beneficenza e dalle 13:00 si terrà il torneo di “Dungeons & Dragons”.

Come da tradizione, l’ingresso al festival è tutto a ingresso gratuito. E sempre come da tradizione, parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza e a chi arriva entro le 19:00 verrà offerta un’ottima birra da parte dello staff.