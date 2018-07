Sopralluogo progetto stazioni, illustrati i nuovi attraversamenti pedonali

Si è svolto questa mattina, 13 luglio 2018, un incontro tra l’amministrazione comunale di Varese, i progettisti e i verificatori, soggetti indipendenti che dovranno validare il progetto stazioni sulla base del rispetto di tutte le normative vigenti: si tratta dell’ultimo passaggio formale prima dell’approvazione del progetto esecutivo che verrà trasmesso a Roma entro la prima settimana di agosto. All’incontro di questa mattina erano presenti anche il sindaco Davide Galimberti e l’assessore Andrea Civati.

NEL PROGETTO, ANCHE DUE SEMAFORI “INTELLIGENTI”

L’appuntamento di oggi è servito anche per accendere i riflettori sugli interventi di miglioramento della sicurezza stradale previsti dal progetto stazioni: in particolare in merito ai nuovi sistemi elettronici che verranno installati nella zona di viale Milano e piazzale Trieste.

Grazie ai lavori di riqualificazione del comparto stazioni infatti in tutti gli attraversamenti pedonali, nuovi o esistenti, verranno installati dei semafori dotati di sistemi intelligenti che individueranno la presenza di pedoni calibrando così la durata della luce verde dedicata a chi attraversa e consentire il passaggio delle persone con il giusto tempo e migliorando i livelli di sicurezza.

Inoltre verrà realizzato un altro attraversamento semaforizzato con la stessa tecnologia anche tra piazzale Trento e via Como, con l’obiettivo di risolvere le criticità di una zona in cui purtroppo oggi attraversano molte persone anche senza la presenza di strisce pedonali o semaforo.

Tutti gli attraversamenti previsti dal progetto stazioni verranno inoltre illuminati con una luce dedicata in modo da renderli ben visibili anche di notte.