Sorgiorile inquinato, nel torrente la nafta dell’ex fabbrica

A distanza di una settimana dallo sversamento, proseguono gli accertamenti sull’episodio di inquinamento del letto del torrente Sorgiorile, avvenuto (per fortuna) mentre il corso d’acqua era in secca.

Secondo i primi elementi raccolti da Ats e Polizia Locale si tratta di nafta, vale a dire di un vecchio combustibile “pesante”, che probabilmente è fuoriuscito “dalle cisterne dismesse e usurate” di una vicina fabbrica.Sull’episodio sono in corso come detto gli accertamnti di Ats e Polizia Locale, che hanno prodotto i relativi verbali, per individuare eventuali reati.

Lo sversamento nel tratto del Sorgiorile di fronte alla fabbrica Cesare Macchi di via del Lavoro

Sono al contempo in corso gli accertamenti – in capo alla Polizia Locale di Gallarate – sul doppio episodio di sversamento inquinante che ha “colorato” di rosa il corso del torrente Arno, in due distinti momenti, in entrambi i casi nelle vicinanze dell’ex stabilimento Bellora ad Arnate (pare, anche in questo caso, da una vecchia vasca di decantazione).