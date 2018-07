Sorpresi dal vento in mezzo al lago, salvati dalla guardia costiera

Per gli amanti della vela che sabato pomeriggio, a causa delle alte temperature, sono andati a farsi un giro in barca nelle acque del Verbano è stato una giornata movimentata. Alla Sala operativa del 2° nucleo mezzi navali Lago Maggiore – Guardia costiera, con base operativa a Solcio di Lesa, sono arrivate non poche segnalazioni non appena le condizioni metereologiche sono cambiate e ha iniziato a soffiare un vento molto forte .

La macchina dei soccorsi, già in preallarme a seguito di un’allerta meteo diramata dalla Prefettura di Verbania, grazie alla sinergia con gli uomini e i mezzi della guardia costiera e dei vigili del fuoco ha fronteggiato tutte le emergenze. Due in particolare le richieste di aiuto che hanno mobilitato uomini e mezzi: una barca a vela che si era capovolta in prossimità del porto di Laveno Mombello; una barca a vela in balia delle onde arenata nel tratto di costa di fronte a Ranco. In quest’ultimo caso, valutando la possibilità di disincaglio dell’unità e recupero degli occupanti, i soccorritori hanno chiesto l’intervento di operatori in acqua e di lì a poco è giunto in zona di operazioni il battello pneumatico FB12 del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Varese che con i suoi operatori di superficie ha disincagliato la barca che è rientrata al proprio approdo con le due persone soccorse a bordo in buone condizioni di salute. In entrambi i casi non ci sono stati feriti e tutte le persone coinvolte sono state recuperate.