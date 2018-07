Sorrisi e merenda alla Sacra Famiglia

Si è svolta domenica 15 luglio una meravigliosa festa ricca di sorrisi e con una merenda golosissima per i ragazzi residenti alla Residenza assistenziale per disabili dell’Istituto Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago, organizzata dall’Associazione Articolo Tre di Varese.

“Ringraziamo sia Zio Ciccio che Max Panachia, oltre a Vanessa Baggioli, per aver messo a disposizione, a titolo gratuito, il loro prezioso tempo per far trascorrere una giornata diversa, improntata sulla gioia e sulla condivisione”.

“Un sentito grazie a tutto il personale ed ai volontari che tutti i giorni si occupano di queste persone, con amore e professionalità”!

“E’ stato splendido leggere la gioia sui volti dei nostri amici, il loro sorriso arricchisce i nostri cuori facendoci capire, ancora una volta, come donare il proprio tempo e le proprie attenzioni, sia un motivo di crescita interiore davvero impagabile”.

Queste le parole del presidente di Articolo Tre, Emanuela Romeo.