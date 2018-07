Spaccio in Piazza Repubblica, arrestati due uomini

Arrestati due uomini in Piazza Repubblica per spaccio di sostanze stupefacenti, fermato e segnalato il cliente.

Gli agenti della volante, nel pomeriggio di giovedì 19 luglio hanno arrestato due soggetti cogliendoli in a flagranza del reato di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Il “cliente” è stato fermato e segnalato quale assuntore, alla Prefettura con l’immediato ritiro della patente di guida. La Polizia ha accertato che uno dei due spacciatori era già stato denunciato perchè senza permesso di soggiorno temporaneo, rilasciatogli in precedenza. La droga unitamente al denaro guadagnato sono stati sequestrati.