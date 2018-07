Spari contro un benzinaio, fermato un pluripregiudicato

E’ stato rintracciato e fermato dalla squadra mobile della questura di Varese uno degli autori della rapina e del ferimento del titolare di un distributore di benzina di Busto Arsizio. Si tratta di M.F., un pluripregiudicato, 50enne, ritenuto uno dei rapinatori che ieri sera hanno ferito il 37enne Marco Lepri.

L’uomo è stato trovato in possesso della refurtiva. Gli agenti stanno continuando le indagini per individuare il complice.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario all’Interno Candiani: «Davvero encomiabile il lavoro svolto dalle forze di polizia per contrastare questi gravissimi crimini. Occorre ora mettere mano alla legislazione vigente perché soggetti così pericolosi non possano più mettere in pericolo la sicurezza e l’incolumità della cittadinanza», così si è espresso il sottosegretario all’Interno Candiani.