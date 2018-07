Spari contro un benzinaio, è grave

Un uomo è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco a Busto Arsizio, nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì). La vittima è in gravi condizioni all’ospedale di Legnano in rianimazione, a causa delle gravi ferite riportate. La vittima è un benzinaio di 40 anni che stava probabilmente tornando a casa sua in via Vizzolone di Sopra, con l’incasso della giornata. Non si scarta l’ipotesi della rapina.

Sul posto sono piombate le volanti del Commissariato di Busto Arsizio e gli uomini della squadra investigativa e della scientifica per ricostruire l’accaduto e avviare le indagini mentre due ambulanze e un’automedica hanno soccorso il ferito. Sulle strade i Busto e dintorni è caccia all’uomo (o agli uomini) che hanno sparato in un tranquillo pomeriggio di luglio.