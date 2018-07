Spiaggia di Lisanza sul lago Maggiore

Una spiaggia di ghiaia e prato piuttosto estesa. In parte libera e in parte attrezzata

Comune: Sesto Calende

Località: Lisanza

Spiaggia: Balneabile

Come si raggiunge Spiaggia di Lisanza

In auto

Indirizzo per il navigatore

Via al Lago 2, Lisanza, Sesto Calende

Indicazioni per il parcheggio

È presente un piccolo parcheggio nei pressi della spiaggia

Altre informazioni Tipologia spiaggia: Pubblica Bar nelle vicinanze: Si Accessibilità disabili: Servizi presenti: È presente un bar ristorante. È possibile noleggiare attrezzature da spiaggia.

Eventuali curiosità sulla spiaggia

A poca distanza dal cuore della frazione Lisanza, è la spiaggia principale di Sesto Calende. Meta ideale per una giornata al lago, molto frequentata anche dai più giovani anche per gli eventi serali organizzati in riva al lago