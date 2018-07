Sport Camp 2018: aperti per ferie tutta estate

Lunedì inizierà la week 7 ai nostri Sport Camp e sarà una settimana davvero speciale: record di iscritti con 230 bambini/e che faranno parte dell’unica grande famiglia SPORT CAMP, distribuiti nelle nostre varie sedi ma accomunati da una programmazione sempre ricchissima tra sport, attività ludico-creative e giochi di ogni sorta…Perché ogni settimana è un’opportunità di divertimento e apprendimento, oltre che una vera “vacanza in città”!

Un servizio di qualità per tutte quelle famiglie che non sono ancora in ferie o sono costrette a rimanere a casa, e possono contare su un team di professionisti che si impegna per rendere ogni giornata un’occasione di crescita.

Proprio per accogliere le esigenze di tutte le famiglie e garantire una continuità del servizio, due delle nostre sedi rimarranno aperte per tutto il mese di Agosto (ad eccezione della settimana di Ferragosto): il VALLE OLONA SUMMER CAMP presso il Collegio Rotondi a Gorla Minore (VA) e il GAZZETTA SUMMER CAMP presso l’Idea Verde Village a Olgiate Olona (VA), un’oasi con piscine e campi sportivi.

Le altre sedi osserveranno i seguenti periodi di apertura e chiusura: EMSVO SUMMER CAMP presso l’Ente Morale/Derby Sport+ di San Vittore Olona (MI) rimane aperto fino al 3 Agosto, riapre dal 27 Agosto all’11 Settembre; TALENT SUMMER CAMP presso l’Istituto Ronchi di Gallarate (VA) resta aperto fino al 3 Agosto, riapre il 20 Agosto fino al 31 Agosto;IMA CITY CAMP presso l’istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza (VA) rimane aperto fino al 27 Luglio, riapre il 27 Agosto fino all’11 Settembre.

Nelle 6 settimane trascorse (e in quelle che verranno), i nostri iscritti hanno sperimentato un’immensa varietà di attività: Minibasket, Tennis, Rugby, Kickboxing, Pallamano, Volley, Karate, Bocce, Scherma, Ginnastica ritmica, Ginnastica artistica, Danza, Atletica, Unihockey, Calcio, Musica, Canto, Musical, Teatro, Nuoto, Pesca sportiva, Cucina, Arte e…Tanto tanto altro. Proficua la collaborazione con le realtà del territorio come Nuova Busto Musica e Scuola Minibasket Draghi Valle Olonache lunedì 23 Luglio darà il via al Camp specialistico di Basket per bambini e bambine dai 5 ai 14 anni presso il Collegio Rotondi.

Oltre alla programmazione settimanale, i nostri iscritti hanno l’opportunità di partecipare ad alcune gite: il 18 Luglio all’Acquatica Park a Milano, mentre per la prossima settimana è prevista la visita al Laghetto Fonteviva in Valganna a due passi da Varese, dove i partecipanti saranno intrattenuti con diverse attività di gruppo e avranno la possibilità di sperimentare la pesca sportiva con istruttori specializzati. Perché la scoperta del mondo e di sé passa dalla conoscenza del territorio in cui viviamo e delle sue bellezze, e perché crediamo che l’estate possa offrire tante occasioni arricchenti.

Info e iscrizioni: 0331 1710846 – info@sportpiu.org