Sport, musica e pasta party al Parco Pratone

Appuntamento al Parco Pratone di Venegono Superiore per un weekend di sport e musica organizzato dagli Alpini in occasione della quinta edizione di “Corri a Venegono” in programma questa sera.

Alle 18 raduno e registrazioni per i partecipanti alla corsa.

La festa si apre alle 19 con le specialità cucinate dagli Alpini.

Alle 20.30 parte la gara podistica con un percorso ci circa 7 chilometri, che si concluderà al Pratone con un Pasta party offerto dagli Alpini a tutti i partecipanti.

Dopo cena musica con Dj.

La festa continua domenica con il pranzo alpino alle 12. Nel pomeriggio attività per i bambini con la mini gimcana alle 15 e merenda per i partecipanti alle 16.30.

Si cena alle 19 e si conclude la festa con una serata in musica.

Per informazioni sulla gara: makfun64@hotmail.it, telefono 3476826021.