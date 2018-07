Sportello Enerxenia, una grande festa con la Pallacanestro Varese

Grande festa in pieno sole fra giochi e animazione allo sportello Enerxenia con tanti bambini che hanno sfidato a canestro i giocatori della Pallacanestro Varese: è stata una giornata speciale in Villa Augusta, con aperitivo per tutti e la partecipazione fra gli altri del coach Attilio Caja, del capitano Giancarlo Ferrero assieme a Matteo Tambone, al team manager Massimo Ferraiuolo e al neo direttore generale Andrea Conti; non ha voluto mancare neanche Claudio Coldebella.

È stata una festosa occasione di incontro con la comunità locale cui hanno preso parte il sindaco di Varese Davide Galimberti (fra i primi a sottoscrivere un contratto Enerxenia per l’energia elettrica), l’assessore Andrea Civati e i vertici di Acsm Agam, il presidente Paolo Busnelli e l’amministratore delegato Paolo Soldani. È intervenuto anche il presidente di Acsm Agam Ambiente, Fabrizio Mirabelli.

Enerxenia, gruppo Acsm Agam, fa parte della nuova aggregazione, operativa dal primo luglio, con A2A partner industriale, in cui sono confluite utilities del nord Lombardia, fra cui quelle storicamente attive a Varese.