Spostamento mercato Cassina: bocciato da ambulanti e residenti

Né gli ambulanti né i residenti della Cassina Ferrara sono contenti dello spostamento degli stand del mercato rionale del venerdì mattina. Nell’edizione di ieri mattina è stato un coro di no alla scelta dell’Amministrazione di traslocare le bancarelle, sulla carta 23 in realtà 8, da via Einstein al vicino spiazza. «

Sono pochi metri ma cambia tutto –spiegano i venditori- ma dove siamo ora c’è passaggio invece nel nuovo spazio saremo rilegati in un angolo. Ci verrebbero solo coloro che sono già intenzionati a venire al mercato». Non solo gli ambulanti lamentano anche uno scarso coinvolgimento: «Lo spostamento non è stato concordato con noi ambulanti, abbiamo parlato con l’assessore qualche tempo fa ma nessuno ci ha avvisato della novità o studiato la nuova soluzione con noi. Abbiamo saputo solo pochi giorni fa del cambiamento che sarà operativo dai primi di agosto».

Preoccupati per gli effetti del trasferimento anche i residenti: «Ci sono solo 8 banchi – spiega un cliente – speriamo che la nuova location non scoraggi gli ambulanti che, malgrado il numero esiguo, rappresentano un buon servizio per il nostro quartiere».