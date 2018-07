Stazione FS, il 25 luglio parte la rivoluzione dei parcheggi

Il 25 luglio è una data che i pendolari di Busto Arsizio devo segnare in agenda. Quel mercoledì inizierà infatti la piccola grande rivoluzione dei parcheggi attorno alla stazione FS.

In quel giorno chiuderà infatti il parcheggio di via Rovereto, l’area dove da anni parcheggiano i pendolari, e contemporaneamente aprirà la nuova area di sosta di via Venezia. Nel vecchio scalo merci della stazione tutto è già pronto: i buchi nell’asfalto sono stati chiusi, i parcheggi sono stati tracciati (tutte strisce bianche) e l’illuminazione predisposta.

Un travaso di automobili che permetterà di andare a sistemare definitivamente lo storico parcheggio di via Rovereto. Lavori che metteranno fine all’ordinata anarchia che tutti i giorni permette ai pendolari di lasciare la loro macchina in stazione e permetterà anche di risolvere il problema delle buche e degli allagamenti che, nonostante i lavori del 2014, continuano a ripresentarsi. L’intervento andrà anche a migliorare la sicurezza del parcheggio, prevedendo l’abbattimento delle alte mura che circondano il parcheggio