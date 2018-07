Storia e tradizioni bustocche e sinaghine giovedì a Villa Calcaterra

Nell’ambito del tavolo ‘Identità’ coordinato dall’assessorato alla Cultura, la famiglia Sinaghina propone una serata dedicata alle tradizioni e alla storia locale durante la quale saranno presentate due nuove pubblicazioni edite dal sodalizio, il IV quaderno della Famiglia Sinaghina e il quaderno “Racconti di Silvietta”.

La serata è in programma giovedì 19 luglio, a partire dalle 21.00, a Villa Calcaterra: sarà presente lo storico della lingua e delle tradizioni locali Ginetto Grilli, autore della maggior parte dei racconti contenuti nel IV quaderno e dei racconti di Silvietta. «Nel IV quaderno – come spiega il presidente della Famiglia Sinaghina Rolando Pizzoli – ai racconti di Grilli si aggiungono alcune notizie storiche sul territorio e alcuni elementi di grammatica sia della lingua bustocca sia della lingua sinaghina, mentre il quaderno dedicato a Silvietta contiene storie di Sacconago scritte da Grilli in italiano e in sinaghino: la particolarità sta negli argomenti, ispirati da alcuni episodi dei Promessi sposi. Silvietta, a cui è dedicato il quaderno, è anche l’illustratrice della pubblicazione».

Alla serata parteciperanno l’assessore alla Cultura e Identità Manuela Maffioli e anche altre associazioni che siedono al tavolo ‘Identità’, come la Famiglia Bustocca, e B300: «Come ormai abitudine del tavolo – afferma l’assessore – un’associazione propone e le altre portano il loro contributo per arricchire la serata, un modus operandi improntato alla collaborazione e alla condivisione che non può non portare a risultati molto significativi dal punto di vista della qualità culturale delle proposte».

Appuntamento quindi a giovedì per un nuovo approfondimento sulla cultura e sulle tradizioni locali che si preannuncia ricco di nuovi e divertenti spunti: «E’ molto importante tenere alta l’attenzione sulle nostre tradizioni: lo facciamo come Amministrazione, in sinergia con le associazioni, attraverso diversi appuntamenti di studio e approfondimento, ma anche di godibile viaggio indietro nel tempo» conclude l’assessore.